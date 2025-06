Masters of the Universe | Dolph Lundgren comparirà in un ruolo segreto?

Dolph Lundgren potrebbe tornare a vestire i panni di He-Man nel prossimo reboot di Masters of the Universe, prodotto da Amazon MGM Studios. La star di Rocky e dei Mercenari ha alimentato le speranze dei fan, lasciando intuire un coinvolgimento speciale nel progetto. Dopo le fasi di ripresa, il cast e la produzione continuano a mantenere il massimo riserbo, ma gli indizi lasciati da Lundgren fanno sognare un ritorno epico sul grande schermo.

La star di Rocky e della saga de I mercenari potrebbe avere partecipare al prossimo atteso film live action su He-Man e i Dominatori dell'Universo. Dolph Lundgren, storico interprete di He-Man nel film Masters of the Universe negli anni '80 potrebbe partecipare anche al reboot prodotto da Amazon MGM Studios. A lasciar intendere la possibilit√† di questa eventualit√† √® stato lo stesso Lundgren. Dopo la fine delle riprese i membri del cast hanno iniziato a condividere sui social alcuni scorci del set. Dolph Lundgren sar√† nel nuovo Masters of the Universe? Questa nuova versione live action √® costituita da un cast particolarmente ampio e molti personaggi, tra i quali potrebbe essercene anche uno interpretato da Dolph Lundgren. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Masters of the Universe: Dolph Lundgren comparir√† in un ruolo segreto?

In questa notizia si parla di: lundgren - masters - universe - dolph

Nuovo film masters of the universe include personaggio sostituito di dolph lundgren - Il nuovo film "Masters of the Universe", diretto da Travis Knight e in uscita nel 2026, promette di catturare l'essenza della serie originale.

Terminate le riprese del film live action Masters of the Universe targato Amazon MGM Studios. Uscita prevista nel 2026. E pensare che nel 1987 lo statuario Dolph Lundgren fu criticato per non essere abbastanza allenato per interpretare He-Man... Oggi, invec Vai su Facebook

Masters of the Universe: Dolph Lundgren comparirà in un ruolo segreto?; Masters of the Universe, Dolph Lundgren rompe il silenzio sul suo ruolo misterioso; Dolph Lundgren, Interprete di He-Man, anticiuta un ruolo segreto en Masters of the Universe.

Masters of the Universe: Dolph Lundgren comparirà in un ruolo segreto? - La star di Rocky e della saga de I mercenari potrebbe avere partecipare al prossimo atteso film live action su He- Secondo movieplayer.it

Masters of the Universe, Dolph Lundgren rompe il silenzio sul suo ruolo misterioso - Terminate le riprese del reboot di Masters of the Universe, cresce l'attesa per un possibile cameo di Dolph Lundgren nel film con Nicholas Galitzine. Come scrive cinema.everyeye.it