Maxi sequestro di tonno rosso alla fiera di Catania sanzioni per oltre 17 mila euro

Un maxi sequestro di tonno rosso alla fiera di Catania mette in luce l’importanza della tutela delle risorse marine e il rispetto delle normative. Con sanzioni superiori a 17.000 euro, le autorità rafforzano il loro impegno contro il commercio illecito di questa specie protetta. Un intervento decisivo che sottolinea come la collaborazione tra enti sia fondamentale per preservare il nostro patrimonio marittimo e garantire un mercato sostenibile.

L'11esimo Centro controllo area pesca della Direzione marittima di Catania ha coordinato dei controlli sulla vendita di pesce in piazza Carlo Alberto, con il coinvolgimento della polizia locale e del personale dell'Asp di Catania, prestando particolare attenzione anche alle condizioni di.

