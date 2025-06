Da fattorina a modella over 50 Valeria Sechi | Invecchiare è un privilegio I capelli? Mai tinti | ho sempre accolto il tempo che passa

Valeria Sechi, da fattorina a modella over 50, incarna la bellezza di invecchiare con grazia e autenticità. I suoi capelli mai tinti e il suo approccio positivo al tempo che passa sono un esempio di come ogni fase della vita possa rappresentare un'occasione di fioritura personale. Come si dice in inglese, è una vera "late bloomer" — una dimostrazione che la realizzazione può arrivare anche più tardi, rendendo ogni momento un privilegio.

Esiste un'espressione inglese che con due parole definisce coloro che raggiungono la realizzazione personale e professionale più tardi rispetto alla media: "late bloomer", ovvero "fioritura tardiva", si dice per indicare questi fiori particolari, queste specie che anziché sbocciare in primavera. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Da fattorina a modella over 50, Valeria Sechi: "Invecchiare è un privilegio. I capelli? Mai tinti: ho sempre accolto il tempo che passa"

