Luca Barbarossa a ViviParco

manifestazione, un’occasione unica per riscoprire il valore della sostenibilità e della creatività. Tra incontri, spettacoli e emozioni, ViviParco si propone come un ponte tra arte e natura, invitando il pubblico a riflettere e a lasciarsi coinvolgere in un’esperienza rigenerante. Quest’anno, tra i protagonisti, spicca Luca Barbarossa, pronto a rendere ancora più speciale questa vibrante kermesse estiva.

A luglio Pisa si anima con ViviParco, la rassegna culturale-ambientale dove musica, libri, teatro, fotografia e danza dialogano con l'ambiente del Parco, alla ricerca di una sinergia tra le bellezze artistiche e naturali. La ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura è il leit-motiv della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Luca Barbarossa a ViviParco

In questa notizia si parla di: viviparco - luca - barbarossa - ricerca

Luca Barbarossa a ViviParco.

Luca Barbarossa, ve lo ricordate a Sanremo? Era il 1981 - Luca Barbarossa è tra i cantautori più amati del panorama musicale italiano, ma ve lo ricordate a Sanremo nel 1981? Come scrive youmovies.it

Luca Barbarossa: «Scrivo canzoni di notte, le strofe mi vengono nel dormiveglia» - In Non perderti niente (Mondadori), in libreria dal 13 aprile (due giorni prima del suo sessantesimo compleanno), il cantautore romano Luca Barbarossa si beffa dell’orologio ... Si legge su corriere.it