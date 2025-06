Al Mandalari senza presìdi per disabili gravissimi l' Asp chiede scusa | Abbiamo risolto il problema

L'Asp di Messina si scusa pubblicamente per le carenze nei presidi per disabili gravissimi, denunciate da MessinaToday. Dopo la segnalazione dell'ex assessore Pietro Currò, l'ente ha assicurato di aver prontamente risolto il problema, dimostrando attenzione e impegno verso le esigenze dei più fragili. È un passo importante verso un sistema più inclusivo e attento alle necessità di tutti, perché nessuno dovrebbe essere lasciato indietro.

Arrivano le scuse dall'Asp di Messina dopo la denuncia di carenze di presidi per i disabili gravissimi segnalati da MessinaToday dopo la denuncia dell'ex assessore Pietro Currò. L'Asp fa sapere che si è provveduto tempestivamente a risolvere il problema. "Nel pomeriggio di ieri era stato.

