Douglas Luiz Juve svolta clamorosa sul futuro del centrocampista brasiliano! I bianconeri hanno le idee chiare | intendono fare questo con lui La notizia

La Juventus ha sorpreso tutti con una svolta clamorosa sul futuro di Douglas Luiz. Dopo un inizio discreto, il centrocampista brasiliano si trova ora al centro di un'importante decisione che potrebbe cambiare il suo percorso in bianconero. La società ha le idee chiare e sta valutando strategie precise per valorizzare al meglio il talento verdeoro. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa storia?

Douglas Luiz Juve, il centrocampista brasiliano potrebbe stravolgere il proprio futuro: la società ha preso una decisione definitiva. Il calciomercato Juve memorizza un primo colpo di scena legato al futuro di Douglas Luiz. Arrivato la scorsa estate, il centrocampista brasiliano non ha rispettato le aspettative riposte su di lui. Il peso dei 50 milioni di euro complessivi ha finito per "schiacciare" il verdeoro, il cui futuro è sulla graticola. Per non dire che sembra praticamente lontano dalla Juve. A confermare tale indiscrezione ci ha pensato Matteo Moretto. Il giornalista, esperto di calciomercato, ha espresso che il club bianconero sembra intenzionato a cedere il numero 26.