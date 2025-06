Provocò lo spaventoso incendio sul Monte Serra | in carcere 45enne

Lo scorso 16 giugno, i Carabinieri di Calci hanno arrestato un uomo di 45 anni per un grave episodio che ha sconvolto il Monte Serra: l’incendio devastante che ha insanguinato la zona. Arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione, ora dovrà espiare la sua pena. La vicenda apre un capitolo inquietante sulla sicurezza e la giustizia nel territorio, lasciando la comunità in attesa di chiarimenti e risposte.

E' stato arrestato nella mattinata dello scorso 16 giugno dai Carabinieri della Stazione di Calci un uomo di 45 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 13 giugno scorso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze. Il 45enne dovrà ora espiare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Provocò lo spaventoso incendio sul Monte Serra: in carcere 45enne