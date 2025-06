Maturità 2025 | figli di Borsellino commossi per la frase del padre Rispetto parola dell’anno Pasolini tosto

L’emozione travolge i figli di Paolo Borsellino, toccati dalla frase del padre sulla parola dell’anno Pasolini. Per i maturandi, la prima prova d’italiano si apre con temi potenti: "I giovani, la mia speranza" e riflessioni sul rispetto, trattate attraverso parole di grandi intellettuali e poeti. Tra ricordi e ideali, questi spunti offrono l’occasione di esplorare valori fondamentali per il nostro domani. Un percorso che invita alla riflessione e alla memoria, affinché la storia non cada nel dimenticatoio.

Commozione nei figli di Paolo Borsellino per la frase del giudice assassinato dalla mafia scelta come tema per la maturità. 'I giovani, la mia speranza' è una delle sette tracce fornite ai maturandi per la prima prova scritta, Italiano, dell'esame di Stato. Anche un riassunto e riflessioni sulla parola "Rispetto", scelta da Treccani tratta da un testo di Riccardo Maccioni è tra le tracce, così come una poesia di Pier Paolo Pasolini. Definita dai primi studenti in uscita addirittura "tosta" L'articolo Maturità 2025: figli di Borsellino commossi per la frase del padre. Rispetto, parola dell’anno. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maturità 2025: figli di Borsellino commossi per la frase del padre. Rispetto, parola dell’anno. Pasolini “tosto”

