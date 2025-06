Ncc abusivo alle 4 del mattino davanti a una discoteca a Torino Santa Rita | cosa rischia il conducente

Alle prime luci dell’alba, un conducente abusivo davanti a una discoteca di Torino Santa Rita si è trovato di fronte a conseguenze pesanti: confisca del veicolo, sospensione della patente e una multa salata. Per la prima volta nella città, sono state applicate le misure più severe previste dalla riforma degli articoli 85 e 86 del Codice della Strada, in vigore dal 1° ottobre 2023. Scopriamo insieme cosa rischia chi esercita questa attività senza autorizzazione.

Per la prima volta a Torino sono scattate le misure più severe previste dalla riformulazione degli art. 85 e 86 del Codice della Strada, in vigore dal 1°.

