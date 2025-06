Associazioni sindaci e militari al Centro trasfusionale per la Giornata mondiale del Donatore di Sangue

Giovedì 19 giugno alle 11, in occasione della Giornata mondiale del Donatore di Sangue, associazioni di sindaci e militari si uniscono al centro trasfusionale dell'Aoup per sensibilizzare sull'importanza del gesto altruistico. L'incontro, nella sala d'attesa del Centro trasfusionale a Cisanello, sarà un momento di confronto e promozione, dimostrando come questa collaborazione possa salvare vite e rafforzare il senso di comunità. Un'occasione per rafforzare il nostro impegno civile e solidale.

Giovedì 19 giugno, alle 11, in occasione della Giornata mondiale del Donatore di Sangue, l'unità operativa Medicina Trasfusionale e Biologia dei Trapianti dell'Aoup - diretta da Alessandro Mazzoni - ha organizzato nella sala d'attesa del Centro trasfusionale (edificio 2C, Cisanello) un incontro.

