Messi incontra Baggio | Sei una stella e una leggenda

Incontro tra due leggende del calcio mondiale a Miami, negli Usa, dove Leo Messi ha ricevuto la visita di Roberto Baggio. E’ stato lo stesso fuoriclasse argentino a rivelarlo sui suoi profili social, con tanto di foto in cui sorridente al fianco del Divin Codino mostra orgoglioso una maglia della nazionale italiana ricevuta in regalo, con il n.10 e il nome di Baggio sulla schiena. Il post di Messi sui social. “Che visita meravigliosa! Grazie, Roberto, per questo regalo speciale e significativo e per la splendida conversazione che abbiamo condiviso. Sei una stella e una leggenda storica del calcio. 🔗 Leggi su Lapresse.it