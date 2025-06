Anna Tatangelo è incinta | chi è il padre?

Anna Tatangelo sta per diventare mamma per la seconda volta, e l’annuncio ha sorpreso tutti, lasciando in sospeso la domanda più pressante: chi è il padre? La sua rivelazione ha acceso curiosità e discussioni tra i fan, desiderosi di conoscere i dettagli di questa nuova dolce attesa. Scopriamo insieme le ultime novità sulla coppia e il mistero che avvolge questa bellissima notizia.

Anna Tatangelo presto mamma bis: l'annuncio ha lasciato tutti scioccati e la domanda più ricorrente è sull'identità del padre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Anna Tatangelo è incinta: chi è il padre?

In questa notizia si parla di: anna - tatangelo - padre - incinta

Anna Tatangelo: “Milly D’Abbraccio? Ieri come oggi, non vale niente. Verso di me c’è stato un po’ di maschilismo” - Anna Tatangelo si svela in un’intervista esclusiva con il Corriere della Sera, parlando del suo nuovo singolo "Inferno" e del prossimo album.

«Quando parte la musica, non riesco a stare ferma!» ha dichiarato Anna Tatangelo, pronta a sfidare gli avversari nel secondo appuntamento di Sarabanda Celebrity, in onda questa sera, domenica 1 giugno, su Italia 1. Il celebre quiz musicale ritorna rinnovato Vai su Facebook

Anna Tatangelo è incinta: la prima foto con il pancino. E in molti chiedono: Ma chi è il padre?; Anna Tatangelo, famiglia difficile e nuova maternità; Gigi D'Alessio e il bacio con la compagna incinta e il figlio, Denise Esposito: Non c'è niente che ami più di voi.

Anna Tatangelo è incinta: “Un nuovo inizio che la vita mi dona” - Levante è stata protagonista di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha raccontato gli esordi come cantante e musicista, fino ad arrivare al suo nuovo singolo Maimai, che sta ... Scrive isaechia.it

Anna Tatangelo: «Mia madre è morta di tumore al seno e mio padre si è rifatto una vita con un'altra donna. Devo ancora metabolizzare» - Un'intervista toccante che ha portato spesso anche la stessa conduttrice ad emozionarsi davanti alle confessioni della cantane. Come scrive corriereadriatico.it