Riccione family show | tra acrobazie e comicità si alza il sipario sugli spettacoli circensi dell' estate

Pronti a lasciarvi affascinare da un mondo di magia, risate e incredibili acrobazie? Il Riccione Family Show torna per conquistare grandi e piccini sotto il cielo stellato, offrendo spettacoli che combinano arte circense e comicità. Dopo il successo dello scorso anno, questa rassegna di circo-teatro promette emozioni indimenticabili in una cornice estiva unica. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza speciale, dove il divertimento è assicurato per tutta la famiglia!

Dopo il grande successo della passata edizione, torna anche quest’anno il “Riccione family show”, la rassegna di circo-teatro sotto le stelle organizzata dal Consorzio Riccione Family Hotels, patrocinata e promossa da Comune di Riccione. Un appuntamento imperdibile per famiglie e bambini, che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - “Riccione family show”: tra acrobazie e comicità si alza il sipario sugli spettacoli circensi dell'estate

In questa notizia si parla di: riccione - family - show - acrobazie

, l’appuntamento in programma per La Notte Rosa di Riccione sabato 21 giugno, si arricchisce di un nuovo nome: il Gran gala della danza, diretto da Kledi Kadiu, vedrà tra i danzatori presenti Daniele Doria, vincitore di Amici 24. L’a Vai su Facebook

Riccione Family Show; Al parco degli Olivetani, cala il sipario sugli spettacoli circensi sotto le stelle di Riccione Family Show; Riccione Family Show.

“Riccione family show” apre il sipario su un’estate di spettacoli circensi e comicità sotto le stelle - Dopo il grande successo della passata edizione, torna anche quest’anno il “Riccione family show”, la rassegna di circo- chiamamicitta.it scrive

Riccione, tornano gli spettacoli di circo-teatro - Dopo il successo della passata edizione, torna anche quest’anno il “Riccione family show”, la rassegna di circo- Lo riporta corriereromagna.it