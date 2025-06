La Centrale del Latte di Cesena fa debuttare in anteprima tre nuovi gusti per la fiera di San Giovanni

Preparati a un viaggio sensoriale unico: La Centrale del Latte di Cesena svela in anteprima tre nuovi irresistibili gusti di gelato per la Fiera di San Giovanni. Crema, amarena e meringa si uniscono a un sorprendente caramello salato, creando un connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Un’esperienza da gustare e ricordare, destinata a conquistare i palati più esigenti e a celebrare l’eccellenza locale.

La Centrale del Latte di Cesena annuncia il lancio di tre nuovi gusti di gelato, pensati per esaltare la qualitĂ delle materie prime e regalare al palato un’esperienza indimenticabile. Crema, amarena e meringa – un omaggio alla tradizione con un tocco di dolcezza e croccantezza. Caramello salato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - La Centrale del Latte di Cesena fa debuttare in anteprima tre nuovi gusti per la fiera di San Giovanni

In questa notizia si parla di: centrale - latte - cesena - debuttare

Fatturato in calo, esuberi e l’impresa del rilancio. Come sta davvero la Centrale del Latte di Roma - La Centrale del Latte di Roma affronta una fase difficile, tra fatturato in calo, esuberi e una lunga disputa legale con Parmalat.

Dal 7 giugno cantine all’Aperto a Cesena: vino, musica e inclusione nel debutto degli 8 Sommelier Astemi; Cesena celebra lo squacquerone di Romagna da oscar: Racconta le nostre tradizioni e ne siamo orgogliosi; Cesena, “Cantine all’Aperto” sabato 7 giugno: vino, musica e debutto dei Sommelier Astemi al Parco Fornace Marzocchi.

Centrale del latte di Cesena,. Bagnolini resta ancora presidente - Soglianese, 65 anni, guiderà l'azienda fino al 2027, puntando sulla valorizzazione dei piccoli ... Da ilrestodelcarlino.it

Centrale del latte di Cesena festeggia le nozze di diamante e strizza l’occhio all’ambiente - unica cooperativa autonoma del settore lattiero caseario dell’Emilia Romagna - quotidiano.net scrive