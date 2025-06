Striscioni contro Gravina a Bari lui replica | Multiproprietà vietata grazie a me

Stamattina, Gabriele Gravina è stato accolto a Bari da striscioni polemici, dimostrando come il mondo del calcio non sia mai immune alle emozioni e alle tensioni della sua gente. Nonostante le contestazioni, il presidente della FIGC ha affrontato il convegno sulle nuove professionalità nel calcio e l'intelligenza artificiale con determinazione. La voce dei tifosi si fa sentire, ma sarà il suo impegno a fare la differenza...

Il presidente della federcalcio Gabriele Gravina questa mattina è stato ospite di un convegno sulle nuove professionalità nel calcio legate all'uso dell'intelligenza artificiale presso l'Università Lum di Casamassima. Il numero uno della Figc, al suo arrivo, è stato accolto da striscioni polemici. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Striscioni contro Gravina a Bari, lui replica: "Multiproprietà vietata grazie a me"

