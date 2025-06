Fontaines DC e il sold-out bolognese | peccato per chi non c' era

Un incrocio fortuito, una serata indimenticabile: Fontaines D.C., la band irlandese che sta conquistando il mondo, ha fatto impazzire Bologna con il suo sold out. Questi cinque ragazzi di Dublino, nati tra università e pub, sono diventati un fenomeno post-punk riconosciuto a livello internazionale. Peccato per chi non c’era, perché la loro musica ha lasciato il segno e promette ancora grandi emozioni.

Dublino, l'università e un pub: questi cinque ragazzi irlandesi che ieri sera hanno fatto sold out alla seconda serata del Sequoie Music Festival si sono incrociati così e adesso la loro band post-punk, Fontaines D.C., è considerata una delle "più interessanti in circolazione"

