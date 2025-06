Rifiuti così proprio non va | severa bocciatura per il riminese E' ultima in regione nella differenziata

Nonostante i progressi della regione Emilia-Romagna, la provincia di Rimini evidenzia ancora enormi margini di miglioramento nella gestione dei rifiuti. Con un tasso di differenziata ben al di sotto della media regionale, questa realtà si distingue per una performance negativa che necessita di interventi urgenti. La sfida è ormai concreta: come invertire questa tendenza e promuovere una cultura più sostenibile sul territorio? La risposta potrebbe cambiare le sorti dell’ambiente locale e regionale.

La raccolta differenziata in Emilia-Romagna continua a crescere: nel 2023 ha raggiunto il traguardo del 77%, sempre più vicino all’80% che rappresenta l’obiettivo regionale del 2027. Ma il dato non rispecchia la situazione della Provincia di Rimini, dove la situazione è molto peggiore: con un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Rifiuti, così proprio non va: severa bocciatura per il riminese. E' ultima in regione nella differenziata

In questa notizia si parla di: differenziata - rifiuti - così - proprio

Raccolta differenziata rifiuti: "Orgoglio che sa di amaro" - Santa Maria a Monte si distingue nella raccolta differenziata, piazzandosi tra i primi dieci Comuni toscani con un tasso dell’84,03% e 359 chili pro capite.

? AVVISO IMPORTANTE – VARIAZIONE RACCOLTA RIFIUTI Si informa la cittadinanza che, in occasione della giornata festiva di oggi, lunedì 2 giugno – Festa della Repubblica, il servizio di raccolta rifiuti subirà alcune variazioni, valide in particolare per qu Vai su Facebook

Rifiuti, così proprio non va: severa bocciatura per il riminese. E' ultima in regione nella differenziata; Castellammare. Raccolta abusiva di rifiuti, così i locali aggirano controlli e multe; Disagi, dubbi e problemi della tariffazione puntuale: cosa non va.