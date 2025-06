Superenalotto centrato un cinque a San Pelaio | vinti oltre 12mila euro

Un'altra grande vittoria nel Veneto: il SuperEnalotto ha premiato un fortunato giocatore di Treviso con oltre 12 mila euro grazie a un "5" centrato a San Pelaio. Un risultato che riaccende l'entusiasmo dei sognatori e conferma come anche un semplice biglietto possa cambiare la vita. E chissà, forse il prossimo jackpot da milioni è dietro l'angolo — perché la fortuna non dorme mai.

Veneto di nuovo a segno con il SuperEnalotto: nell'estrazione di martedì 17 giugno a Treviso, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 12.248 euro con una schedina giocata presso l'edicola cartoleria di via San Pelaio. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Superenalotto, centrato un "cinque" a San Pelaio: vinti oltre 12mila euro

