Weah Juve lo statunitense ci sarà contro l’Al Ain! Dovrebbe giocare in quel ruolo Tudor ha deciso Le ultimissime

La Juventus si prepara all’esordio nel Mondiale per Club, sfidando l’Al Ain domani alle 3:00 italiane. Tra le scelte di Tudor, spicca la possibile conferma di Weah in un ruolo chiave del centrocampo, una decisione che potrebbe rivelarsi determinante. La formazione juventina si avvicina al match con grande concentrazione, pronta a dimostrare il proprio valore e a scrivere una nuova pagina di successo. La partita promette emozioni e sorprese: non resta che aspettare il calcio d’inizio.

Weah Juve, alla fine potrebbe spuntarla lui per quella posizione di campo: la scelta di formazione per Al-Ain sembra un’indicazione chiara. Domani, 19 giugno 2025 alle ore 3:00 italiane la Juventus scenderà in campo contro l’ Al Ain per la prima partita del suo Mondiale per Club. Tra le possibili scelte di Tudor a poco meno di un giorno dall’esordio spicca quella relativa a parte della composizione del centrocampo a quattro. Da questo punto di vista sembrano innalzarsi le quotazioni d’impiego di Timothy Weah. Lo statunitense verrà rilanciato in qualità di esterno di centrocampo nella quaterna prevista, voluta da Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Juve, lo statunitense ci sarà contro l’Al Ain! Dovrebbe giocare in quel ruolo. Tudor ha deciso. Le ultimissime

In questa notizia si parla di: juve - weah - statunitense - sarà

Tuttosport – Da Koopmeiners a Weah, cosa fanno i giocatori Juve prima del Mondiale er Club - L'aria di cambiamento aleggia in casa Juventus, con i bianconeri pronti a tuffarsi nel futuro, tra nuovi acquisti e sfide internazionali.

#rassegnastramba 16-6-2025 passa la linea Comolli e Cambiaso conferma #juventus " ossessione vittoria " ? Rino ha vinto la selezione delle legends... Vai su Facebook

Juve, ecco Weah: veloce e versatile, può fare anche il terzino; Weah fermato in aeroporto a Birmingham: problemi con i documenti, la Juve resta bloccata; Juventus, Weah: Noi favoriti per lo scudetto, l'Italia è un paese razzista.