Alessandro Magro è il nuovo coach del Napoli basket

Alessandro Magro, nato a Castelfiorentino nel 1982, è il nuovo volto che guiderà il Napoli Basket verso nuove vittorie. Con un contratto triennale, il suo entusiasmo e determinazione promettono di accendere la passione dei tifosi napoletani. "Voglio lavorare duramente per sognare in grande insieme a voi," ha dichiarato Magro. La città partenopea si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, e l’entusiasmo è alle stelle: Forza Napoli sempre!

"Il nuovo tecnico della società azzurra, nato a Castelfiorentino (Firenze) il 14 ottobre 1982, ha sottoscritto con il club un accordo triennale", rende noto il club. "Sono impaziente di iniziare questa nuova avventura nella stupenda città di Napoli e voglio, spinto dal tutto il pubblico napoletano, lavorare duramente per poter insieme sognare in grande. Forza Napoli sempre!", le parole di coach Mafro dopo l'annuncio.

