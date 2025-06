Papa condanna la guerra e invoca la pace | La guerra è sempre una sconfitta

Il Papa condanna con fermezza la guerra, invocando la pace e sottolineando che ogni conflitto rappresenta una sconfitta per l'umanità. La sua voce si alza forte contro le atrocità che insanguinano i territori di Ucraina, Iran, Israele e Gaza, ricordandoci che non dobbiamo mai abituarci alla violenza. In un mondo dominato da armi sofisticate, è essenziale riscoprire il valore della convivenza e della solidarietà. Solo così potremo sperare in un futuro di pace reale.

"Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra, in particolare dall' Ucraina, dall' Iran, da Israele e da Gaza. Non dobbiamo abituarci alla guerra, anzi bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale. "Poiché nella guerra odierna si fa uso di armi scientifiche di ogni genere la sua atrocità minaccia di condurre i combattimenti a una barbarie di gran lunga superiore a quella dei tempi passati", ha proseguito il Pontefice. Quindi ha rinnovato un accorato appello per la pace: "In nome della dignità umana e del diritto internazionale ripeto ai responsabili ciò che soleva dire Papa Francesco: 'La guerra è sempre una sconfitta'.

