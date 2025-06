Pisa arrestato un 33enne per detenzione di materiale pedopornografico

Un’operazione tempestiva della Polizia Postale di Pisa ha portato all’arresto di un 33enne, coinvolto nel possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. L’indagine, avviata grazie a una segnalazione internazionale, mette in evidenza l’impegno delle forze dell’ordine nel proteggere i nostri bambini e combattere la criminalità online in modo deciso e senza compromessi. La lotta contro queste atrocità continua con fermezza e determinazione.

Pisa, 18 giugno 2025 – Un 33enne di Pisa è stato arrestato dalla polizia. Aveva un gran quantitativo di materiale pedopornografico. L'indagine è stata condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Pisa su impulso del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo). C'era infatti stata una segnalazione, nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia in merito alla diffusione online di materiale pornografico con protagonisti minori di 18 anni. La persona è stata identificata dalla polizia. Scambiava abitualmente con altri uteni grandi quantità di contenuti multimediali con sfruttamento sessuale di minori.

