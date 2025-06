Belle dentro e fuori detenute a scuola di make-up per pensare al futuro | l' emozionante consegna degli attestati

Un momento di grande speranza e rinascita: le detenute della Casa circondariale di Messina, grazie a un corso di trucco e autotrucco, stanno riscrivendo il loro futuro con entusiasmo e determinazione. La consegna degli attestati, un gesto simbolico di rinascita, ha emozionato tutti i presenti, testimoniando come la bellezza possa essere uno strumento di empowerment e nuova identitĂ . Con questa iniziativa, si apre un cammino verso una vita piĂą piena e consapevole.

Grande emozione per la consegna degli attestati di frequenza al corso di trucco e autotrucco da parte delle ragazze ospiti della Casa circondariale di Messina e degli intervenuti a questa cerimonia. Nei giorni scorsi, alla presenza della direttrice dell’Istituto Angela Sciavicco, della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Belle "dentro" e fuori, detenute a scuola di make-up per pensare al futuro: l'emozionante consegna degli attestati

