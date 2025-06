Ritorno a est presso la Feltrinelli di Bari

Venerdì 27 giugno alle 18:00, la Feltrinelli di Bari ospita la presentazione e la conferenza stampa di “RITORNO A EST”, un coinvolgente progetto artistico e culturale che invita a varcare confini e riscoprire nuove prospettive. Un’occasione unica per immergersi in un viaggio tra storie, identità e sguardi diversi, pronti a ispirare e unire le comunità. Non mancate, perché questo evento segna l’inizio di un percorso di scoperta e dialogo.

Presentazione e conferenza stampa del progetto "RITORNO A EST" venerdì 27 giugno ore 18:00 LA FELTRINELLI - Bari "Ritorno a Est" è un progetto artistico e culturale che nasce dal desiderio di attraversare confini — geografici, simbolici, interiori — per riscoprire luoghi, storie e sguardi

