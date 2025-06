Coppia di coniugi investiti sulle strisce per due volte | è caccia al pirata della strada

Un episodio che lascia senza parole quello avvenuto lunedì sera a Eboli, dove una coppia di coniugi è stata sfiorata due volte da un’auto pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali. La Fiat Grande Punto grigia, presumibilmente guidata da un conducente ubriaco e fuggitivo, ha messo a rischio la vita di marito e moglie, tra lo sconforto e l’indignazione della comunità. Una vicenda che solleva gravi interrogativi sulla sicurezza e sulla lotta all’impunità sulle strade italiane.

Tragedia sfiorata, lunedì sera ad Eboli, dove marito e moglie (lui di 50 anni, lei di 47 anni) sono stati travolti per ben due volte da un’auto pirata (Fiat Grande Punto grigia) mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Nobile. Il conducente della vettura pare fosse ubriaco ed è fuggito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it