Curve Inter e Milan condannati Beretta e Lucci

Una recente sentenza segna un passo importante nella lotta alla criminalità legata al calcio a San Siro. Dopo un lungo processo, 16 ultras di Inter e Milan sono stati condannati, accumulando oltre un secolo di reclusione. Questa vittoria giudiziaria dimostra che le associazioni a delinquere strutturate non possono più operare impunemente dentro e fuori lo stadio. La strada verso un calcio più sicuro e pulito è ancora in salita, ma passi concreti sono stati fatti.

