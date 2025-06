Deve giocare e ritrovarsi l’allenatore scarica il top player europeo | ora il Napoli sogna il grande colpo

Il Napoli si prepara a sorprendere ancora una volta il mondo del calcio, puntando al grande colpo di mercato che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. Tra smentite e anticipazioni, il club azzurro si conferma protagonista, pronto a sfruttare ogni occasione per rafforzarsi. Con Guardiola che “scarica” Grealish e un mercato sempre più caldo, una sola cosa è certa: le sorprese sono dietro l'angolo e il sogno azzurro sta per diventare realtà .

Il Napoli fiuta un grande colpo di mercato, complici le parole dell’allenatore che ha “annunciato” la cessione del giocatore. Il Napoli si sta confermando come una vera e propria leader di questo mercato estivo. Il club azzurro resta molto vigile sul mercato in entrata e sta studiando le varie opportunitĂ da cogliere per rinforzare la propria rosa. Guardiola “scarica” Grealish: le parole sono nette!. Una delle opportunitĂ che potrebbe cogliere il Napoli riguarda Jack Grealish, esterno inglese in uscita dal Manchester City. La situazione del giocatore è stata approfondita minuziosamente da Pep Guardiola, il quale ha annunciato la cessione del giocatore nel corso della conferenza stampa pre-partita dell’esordio al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Deve giocare e ritrovarsi”, l’allenatore scarica il top player europeo: ora il Napoli sogna il grande colpo

