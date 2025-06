Firenze | giovane turista aggredita e rapinata di notte Arrestato un 42enne

Una notte a Firenze si è trasformata in un incubo per una giovane turista americana, vittima di un'aggressione e rapina. La polizia ha prontamente arrestato un 42enne brasiliano, responsabile dell'evento avvenuto tra il 17 e il 18 giugno 2025 in via Cennini. La rapidità delle forze dell'ordine dimostra ancora una volta il nostro impegno per la sicurezza dei visitatori. La città si stringe attorno alla ragazza, garantendo che fatti simili non si ripetano.

La polizia ha arrestato un 42enne di origine brasiliana responsabile di una rapina, avvenuta nella nbotte fra il 17 e il 18 giugno 2025, ai danni di una turista 24enne degli Stati Uniti d'America. Secondo quanto ricostruito, la giovane donna stava facendo rientro presso il b&b in cui soggiorna quando, all'altezza di via Cennini, è stata avvicinata alle spalle da un uomo che le ha sferrato un colpo all'altezza della nuca facendola precipitare a terra; in questo frangente l'uomo le ha sottratto il telefono ed è fuggito L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: giovane turista aggredita e rapinata di notte. Arrestato un 42enne

In questa notizia si parla di: giovane - turista - arrestato - 42enne

Paura per una giovane turista colta da malore sul taxi boat: soccorsa d'urgenza - Una giovane turista ha vissuto momenti di panico nel tardo pomeriggio di sabato 10 maggio, mentre viaggiava su un taxi boat nel ramo lecchese del lago di Como.

Turista tedesco ferito dall'elica di un'imbarcazione muore a Catanzaro https://gazzettadelsud.it/?p=2055908 Vai su Facebook

Turista aggredita e rapinata in strada a Firenze; Tentato furto in un magazzino di detersivi a Brancaccio, 42enne arrestato dopo una fuga sui tetti; Brutale aggressione in pieno centro: turista pestato fino a perdere i sensi.

Firenze, turista colpita e rapinata vicino alla stazione: arrestato 42enne alla fermata del tram - Il 42enne, già noto per reati contro il patrimonio, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze è stato tradotto presso la casa circondariale di Sollicciano. Segnala 055firenze.it

Turista aggredita e rapinata in strada a Firenze - Una turista statunitense di 24 anni è stata aggredita e rapinata in strada la notte scorsa in via Cennini a Firenze, non lontano dalla stazione di Santa Maria Novella. msn.com scrive