Iran Khamenei | Non ci arrenderemo mai Israele sarà punito

L'ayatollah Khamenei lancia un messaggio deciso: l'Iran non si arrenderà mai e avverte gli Stati Uniti che ogni tentativo militare potrebbe portare a conseguenze devastanti. Un monito forte, che testimonia la fermezza di Teheran di fronte alle tensioni crescenti. In un clima di crescente incertezza internazionale, le parole della guida suprema sottolineano come il Iran sia pronto a difendersi con determinazione e senza compromessi.

(Adnkronos) – "Gli americani sappiano che l'Iran non si arrenderà mai e che qualsiasi intervento militare da parte loro gli causerà senza dubbio danni irreparabili". Lo ha dichiarato la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, in un messaggio alla Nazione, stando a quanto riferito dai media della Repubblica islamica, dopo che ieri il presidente degli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

