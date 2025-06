Cremonini allo stadio | cambia la viabilità bus deviati

Preparatevi a vivere due serate indimenticabili con Cesare Cremonini allo Stadio Dall'Ara, giovedì 19 e venerdì 20 giugno. Per garantire un accesso facile e sicuro all'evento, le linee bus 14, 20, 21 e la navetta 77/ saranno disponibili, anche se con alcune deviazioni. La linea 77/ sarà attiva ogni 9 minuti durante le date dell'evento, offrendo un'opzione comoda per tutti i fan. Assicuratevi di pianificare il viaggio in anticipo e godervi la musica senza pensieri!

Giovedì 19 e venerdì 20 giugno, due serate per Cesare Cremonini e il suo live 2025 allo Stadio. Per raggiungere il Dall'Ara è possibile utilizzare le linee bus ordinarie 14, 20 e 21 o la navetta 77, appositamente istituita. La linea 77 E' attiva giovedì e venerdì con corse ogni 9. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Cremonini allo stadio: cambia la viabilità, bus deviati

In questa notizia si parla di: cremonini - stadio - cambia - viabilità

Cesare Cremonini a Lignano, tra nuotate e prove allo stadio per la prima del suo tour - Il 8 giugno, Lignano Sabbiadoro si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con il concerto di Cesare Cremonini, che inaugurerà il suo atteso tour "Cremonini Live 25".

Tra gli spettatori della seconda tappa a San Siro di Cesare Cremonini, a sorpresa, c’era anche la ex fidanzata Martina Maggiore. La sua presenza non è passata inosservata: tra video social e fotografie, Maggiore non ha nascosto la sua emozione: è la donna Vai su Facebook