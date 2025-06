Osaka 2025 inaugurato il Padiglione Italia Virtuale Ora è visitabie anche online

Scopri il nuovo Padiglione Italia Virtuale, un’esperienza digitale immersiva che porta l’essenza del nostro Paese a portata di clic. Grazie a tecnologia VR e 3D, ora anche online, oltre 232 visitatori possono esplorare le meraviglie di Expo 2025 Osaka senza barriere geografiche. Un progetto innovativo sviluppato da Almaviva ed EY, simbolo di come la tecnologia favorisca accessibilità e inclusione, promuovendo il Sistema Italia nel mondo.

È online il Padiglione Italia Virtuale che rappresenta l’occasione per tutti di visitare da remoto, grazie a un’esperienza digitale immersiva basata su tecnologia VR e 3D, lo spazio allestito ad Expo 2025 Osaka. Il progetto, sviluppato da Almaviva ed EY, sponsor del Padiglione Italia, rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia sia uno strumento volto all’accessibilità e all’inclusione, utile a promuovere il Sistema Italia e a diffonderne cultura e valori. “Da oggi il Padiglione Italia è visitabile anche online grazie al Padiglione Italia Virtuale” ha dichiarato il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025, Mario Vattani “Utilizzare gli strumenti digitali arricchisce, senza sostituire, la visitor experience reale permettendo anche a chi non può visitare il Giappone di scoprire le principali opere d’arte ed innovazioni che portiamo ad Expo 2025 Osaka e partecipare agli eventi che quotidianamente proponiamo all’interno del Padiglione Italia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it