Ruba l'identità di un cliente per incassare un cospicuo assegno in Posta | come è stato incastrato il truffatore

In un audace gesto di vigilanza, il direttore dell’ufficio postale di Milano ha smascherato un tentativo di furto d’identità che avrebbe potuto costare molto più di un semplice assegno. Quando un cliente ha tentato di incassare un assegno di alto valore su un conto appena aperto, la sua attenzione acuta ha fatto la differenza. Ecco come Giuliano Grigoletto ha incastrato il truffatore e tutelato i clienti. Continua a leggere…

Il direttore dell’ufficio postale 96 in via Novara, a Milano, ha sventato un caso di furto d'identità: "Si è presentato un cliente a versare un assegno dal valore cospicuo. Il conto su cui stava versandolo l'assegno era stato aperto il giorno precedente. Qualcosa non quadrava e ho voluto vederci chiaro". Giuliano Grigoletto spiega come è stato incastrato il truffatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

