Harold e Kumar | confermato il quarto film della saga cinematografica dagli ideatori di Cobra Kai

Harold e Kumar stanno per tornare sul grande schermo con il quarto capitolo della loro esilarante saga, confermato dagli ideatori di Cobra Kai. Kal Penn e Jon Cho sono pronti a riprendere i loro ruoli in un film che promette di far ridere e emozionare ancora una volta, continuando un'avventura iniziata nel 2004. La promessa di nuove gag e sorprese rende questa attesa imperdibile per tutti i fan. La saga cinematografica più amata sta per rinascere, e non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà!

Kal Penn e Jon Cho sono pronti a tornare nel quarto atteso capitolo della saga cinematografica inaugurata nel 2004 da Hurwitz & co. È ufficialmente in fase di sviluppo Harold & Kumar 4, con i creatori originali del franchise pronti a riprendere le redini del progetto. La saga comica iniziata nel 2004 con American Trip non è ancora finita. Dopo il discreto successo del primo film di Danny Leiner, scritto da Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, sono stati realizzati altri due capitoli tra il 2008 e il 2011. Il ritorno dei creatori di Cobra Kai per Harold e Kumar Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg dirigeranno il quarto film e riporteranno sullo schermo i due personaggi magistralmente interpretati nei primi tre film da Jon . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harold e Kumar: confermato il quarto film della saga cinematografica dagli ideatori di Cobra Kai

