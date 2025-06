Senza specializzazione praticava medicina estetica a Ponte San Pietro | donna denunciata - Il video dei Nas

Una donna senza specializzazione praticava medicina estetica a Ponte San Pietro, attirando clienti con prezzi allettanti e offrendo trattamenti con farmaci non autorizzati. Operava dal suo appartamento, estendendo il raggio d’azione a tutta Italia e all’estero. Il caso, scoperto dai NAS attraverso un video, ha portato alla sua denuncia: un grave esempio di come la mancanza di competenze possa mettere in pericolo la salute delle persone.

Priva di specializzazione, ma con prezzi allettanti, offriva interventi di medicina estetica usando anche farmaci non autorizzati in Italia. Lo studio nel suo appartamento a Ponte San Pietro, la donna operava in tutta la Penisola e all'estero. Numerose le donne che hanno segnalato problemi e sono ricorse a medici o al Pronto Soccorso.

