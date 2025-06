LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | andatura folle gruppo compatto a 60 km dall’arrivo

Segui in tempo reale l’adrenalina del Giro d’Italia NextGen 2025: oggi un ritmo forsennato, con il gruppo compatto che sfiora i 60 km/h a soli 60 km dall’arrivo. La corsa si infiamma, le immagini in diretta ci portano nel cuore dell’azione. Resta con noi e scopri come i giovani talenti affrontano questa sfida epica, pronti a scrivere il loro futuro sulle strade italiane. Non perdere nemmeno un minuto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.00 13:45 Gruppo compatto ed andatura folle. Prima ora vissuta a 51 kmh di media complice anche un lungo falso piano in discesa. Siamo già a 60 km dall’arrivo. 13:43 Arrivano finalmente le prime immagini in diretta. 13:41 Proverà a stringere i denti anche Matteo Milan (Lidl – Trek Future Racing), fratello minore di Jonathan. 13:38 Il messicano Cesar Macias (Petrolike) è tra i favoriti di giornata. Tutto dipenderà da ciò che accadrà nel corso dell’unica vera salita impegnativa di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: andatura folle, gruppo compatto a 60 km dall’arrivo

