Gilardino-Pisa accordo definito | l' ex centravanti guiderà i nerazzurri in Serie A

Dopo un attento lavoro di limatura tra le parti, finalmente si concretizza l’accordo: Alberto Gilardino, ex centravanti di fama internazionale, sarà il nuovo allenatore del Pisa nella Serie A 2025-26. La sua esperienza e passione daranno nuova linfa ai nerazzurri, pronti a scrivere un emozionante capitolo della loro storia. Con questa scelta, il club dimostra ambizione e visione futura, puntando a raggiungere obiettivi prestigiosi nel massimo campionato italiano.

E' servito un giorno in più di pazienza, per limare alcuni dettagli burocratici, ma alla fine l'esito è quello che da più parti era stato annunciato: Alberto Gilardino sarà l'allenatore che guiderà il Pisa Sporting Club nella stagione di Serie A 2025-26. L'ex centravanti, nato nel luglio del 1982. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Gilardino-Pisa, accordo definito: l'ex centravanti guiderà i nerazzurri in Serie A

