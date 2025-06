Te lo riempio io lo stadio | la trappola del ' diabolico meccanismo' dei concerti spiegata da Zampaglione

trappola del meccanismo diabolico dei concerti, svela un panorama sempre più complesso e insidioso. Zampaglione ci guida attraverso le sfide di un settore in crisi, tra costi alle stelle e aspettative esasperate, rivelando come siano cambiate le regole del gioco. È un periodo nero per la musica live in Italia, ma solo capendo i meccanismi potremo sperare di risalire la china.

È un periodo nero per i concerti in Italia. Oltre l'impennata dei costi dei biglietti, che seguono l'onda statunitense, ciò che appare sempre più palese è che non esistano più le mezze misure. Dal palco della festa di paese, si passa allo stadio in un attimo. Una dinamica che, sommata alla. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Te lo riempio io lo stadio": la trappola del 'diabolico meccanismo' dei concerti spiegata da Zampaglione

In questa notizia si parla di: stadio - concerti - riempio - trappola

Movida: Piciocchi "Porteremo i concerti al nuovo stadio" - Nel cuore della "Genova di notte", Pietro Piciocchi, candidato sindaco del centrodestra, propone una rivoluzione culturale: il nuovo stadio Luigi Ferraris, ristrutturato e all'avanguardia, diventerà il palcoscenico ideale per concerti nazionali e internazionali.

Te lo riempio io lo stadio: la trappola del diabolico meccanismo dei concerti spiegata da Zampaglione.

Finti sold-out ai concerti, lo sfogo di Zampaglione: "Diabolico meccanismo che distrugge carriere" - sfogo sui social, Federico Zampaglione dei Tiromancino svela come funzionano i finti sold- gazzetta.it scrive

Ecco la verità dietro i concerti cancellati e i biglietti a 10 euro: secondo Lucarelli, è una truffa del sistema ai danni dei cantanti - Concerti annullati, biglietti svenduti a 10 euro: Selvaggia Lucarelli smaschera il sistema dei finti “sold out” che illude gli artisti di fare ... Come scrive alfemminile.com