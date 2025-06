Cabinovia | torna l' opzione del prolungamento a Monte Grisa contrari i No Ovovia

La discussione sulla cabinovia a Monte Grisa si riaccende: dopo la proposta di estensione avanzata dal centrodestra, il Comitato No Ovovia si oppone fermamente, evidenziando preoccupazioni ambientali e di sostenibilità. William Starc, presidente del comitato, sottolinea i rischi e le criticità di questa iniziativa, alimentando un acceso dibattito tra pro e contro. La questione si fa sempre più intricata, lasciando la città con una domanda: è davvero questa la strada giusta per il futuro?

Il Comitato No Ovovia dice no anche alla proposta di estendere il percorso della cabinovia fino a Monte Grisa. Proposta avanzata dallo stesso centrodestra tramite una mozione presentata nella seduta di ieri, 17 giugno, in Consiglio Comunale. Circostanza che William Starc, presidente del comitato.

La scintilla si accende ancora una volta sulla cabinovia, proprio all’inizio dell’ora dedicata alle domande di attualità, mentre il Comitato No Ovovia inizia a radunarsi sotto al Municipio. In pochi minuti si conteranno circa 500 persone riunite al grido di: «Ora bast Vai su Facebook

