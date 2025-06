Accesa la nuova illuminazione pubblica fra via Tavo e via Trigno Cremonese | Dopo anni di degrado abbiamo dato una svolta FOTO

accesa la nuova illuminazione pubblica fra via Tavo e via Trigno Cremonese, segnando una nuova era di sicurezza e vivibilità. Dopo anni di degrado, l’intervento dell’amministrazione Masci ha restituito vitalità a questa zona chiave. L’assessore comunale Alfredo Cremonese ha partecipato nella serata del 17 giugno all’accensione, sottolineando l’importanza di questi miglioramenti per la comunità. Cremonese ha...

L'assessore comunale Alfredo Cremonese ha partecipato nella serata del 17 giugno all'accensione della nuova illuminazione pubblica installata dall'amministrazione Masci fra via Tavo e via Trigno, una zona oggetto da mesi di interventi di riqualificazione dopo decenni di degrado. Cremonese ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Accesa la nuova illuminazione pubblica fra via Tavo e via Trigno, Cremonese: "Dopo anni di degrado abbiamo dato una svolta" [FOTO]

In questa notizia si parla di: cremonese - illuminazione - pubblica - tavo

Accesa la nuova illuminazione pubblica fra via Tavo e via Trigno, Cremonese: Dopo anni di degrado abbiamo dato una svolta [FOTO]; Ancora un black out in centro all'illuminazione pubblica: buia piazza del Comune, via Solferino, Largo Boccaccino; L'energia rinnovabile del XIX secolo nel territorio cremonese: da quella termica a quella idrica.

Illuminazione pubblica a led - L’intervento prevede un investimento del Comune per 940mila euro nella prima tranche e 715mila nella seconda ... Riporta msn.com

Illuminazione pubblica intelligente: cos’è e quali vantaggi offre alle città - L’illuminazione pubblica intelligente è una delle applicazioni chiave della smart city, insieme a sistemi avanzati di sicurezza e sorveglianza. Secondo edilportale.com