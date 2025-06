Pelle 6 segnali che indicano che è tempo di fare un peeling al viso

La pelle del viso spesso ci invia sussurri che non dobbiamo ignorare. Sei segnali evidenti che indicano il momento ideale per un peeling: una pelle opaca, pori dilatati, linee sottili, discromie, acne ricorrente e sensazione di tensione o fastidio. Riconoscere questi campanelli d’allarme è fondamentale per mantenere un incarnato luminoso e sano. Quando la pelle mostra questi segnali, è il momento di agire con una valida esfoliazione…

