Omicidio a Racale Filippo Manni | Ho ucciso mia madre perché mi aveva rimproverato

Un dramma sconvolgente scuote la piccola comunità di Racale: Filippo Marini, 21 anni, ha confessato di aver ucciso sua madre, Teresa Sommario, con un'ascia in un gesto dettato da un rimprovero. Un tragico episodio che solleva inquietanti domande sulle cause profonde della rabbia e sulla fragilità emotiva. Mentre si attende il corso della giustizia, emerge un quadro doloroso di una famiglia sconvolta e di un giovane alle soglie di un futuro incerto.

Ha confessato di aver ucciso la madre, Teresa Sommario, di 52 anni, colpendola con un'ascia perché lo aveva rimproverato per essere entrato in casa senza salutare: per il 21enne Filippo Marini, di Racale, al termine dell'interrogatorio la pm Simona Rizzo ha emesso un decreto di fermo. "Ad un certo punto - ha detto Marini, davanti al magistrato e al suo legale, l'avvocato Francesco Fasano - mi si è spento tutto. Sono salito al piano di sopra, ho preso l'ascia e l'ho uccisa. Altre volte per scherzo l'ho pensato dicendoglielo e oggi l'ho fatto", ha raccontato senza - secondo quanto si è appreso - far trapelare emotività e ravvedimento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it