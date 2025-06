Mauro Corona parole forti sulle guerre | L' uomo non vuole stare in pace dove è nato Cristo 2000 anni che si ammazzano

Mauro Corona, voce autentica della natura e della vita selvaggia, si scaglia contro la brutalità umana con parole forti e senza mezzi termini. Nella puntata di "È sempre Cartabianca" del 17 giugno, il celebre scrittore denuncia con coraggio come, da oltre duemila anni, l’uomo preferisca il conflitto alla pace. È un monito che ci invita a riflettere sulla nostra stessa natura e sul futuro che vogliamo costruire.

«Mettetevelo bene in testa e non lo dico da saggio delle montagne. L'uomo non vuole stare in pace, a un certo punto si stufa del tran-tran della pace e dello stare bene e del benessere. Deve fare risse», lo ha detto ieri, martedì 17 giugno, Mauro Corona, nella puntata di È sempre Cartabianca

