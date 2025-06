Monza ad un passo la cessione societaria | ecco chi saranno i nuovi proprietari

Il Monza si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con la famiglia Berlusconi pronta a cedere le redini del club. Le voci di una trattativa avanzata con investitori americani si fanno sempre più insistenti, promettendo un futuro ricco di opportunità e ambizioni. Questa possibile cessione potrebbe trasformare radicalmente il destino del club biancorosso, aprendo le porte a un’era di innovazione e crescita. Ma chi saranno i nuovi proprietari?

Le ultime sulla possibile cessione societaria del Monza, con l’addio sempre più vicino della famiglia Berlusconi. I dettagli Il Monza è sempre più vicino a un passaggio storico: il cambio di proprietà . Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa con un gruppo di investitori americani ha raggiunto uno stato molto avanzato, e si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Monza, ad un passo la cessione societaria: ecco chi saranno i nuovi proprietari

In questa notizia si parla di: monza - cessione - societaria - passo

Monza, vicina la cessione del club: Baldissoni e Burdisso nella nuova dirigenza - Il Monza si prepara a un importante cambio di proprietà , con la Fininvest della famiglia Berlusconi in fase di definizione dell’operazione.

Tijjani Reijnders è un nuovo giocatore del Manchester City. Operazione da 75 milioni di euro: è la cessione più alta nella storia del Milan. Una perdita importante per i rossoneri, ma inevitabile dopo l’esclusione dalla prossima Champions. Reijnders lascia dop Vai su Facebook

La svolta americana nella cessione del Monza; Cessione Monza, Berlusconi ai saluti: chi vuole i brianzoli, il ruolo di Baldissoni e il futuro di Galliani; Monza, il gesto di Galliani è il segnale della resa: Serie B a un passo, tre aspetti da chiarire per la ricostruzione.

Ci siamo per la cessione societaria del Monza: le tempistiche - Come annunciato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, mai come ora la cessione societaria del Monza è ad un passo: anche per quanto raccolto da TuttoMonza, arrivano le stesse conferme. Si legge su msn.com

Monza, cessione società: Fininvest in trattative con investitori Usa - In queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli per la cessione della società da parte della Finivest. sport.sky.it scrive