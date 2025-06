Iran nel mirino Gaza in bilico | Meloni manovra tra le mine diplomatiche del G7

I tempi potrebbero essere più vicini a una soluzione, ma il panorama internazionale resta incerto e volatile. Nel cuore di un G7 segnato da occasioni perse e diplomazie parallele, Giorgia Meloni si distingue per aver affrontato con fermezza dossier delicati come Iran e Gaza, dimostrando una leadership consapevole delle sfide globali. In un mondo in bilico tra crisi e opportunità, la domanda è: quali strade si apriranno nel fragile equilibrio del nostro tempo?

Il G7 canadese va in archivio come il vertice delle occasioni mancate e delle diplomazie parallele. Giorgia Meloni emerge dalle due giornate di lavori con la consapevolezza di aver gestito dossier esplosivi mentre l'Occidente mostrava le sue crepe più profonde. Trump se ne va sbattendo la porta, l'Iran minaccia l'escalation nucleare, Gaza continua a bruciare. Eppure, dalla premier italiana filtra un cauto ottimismo: "I tempi potrebbero essere maturi per svoltare". L'addio anticipato di Trump scatena il terremoto atlantico. Il colpo di scena arriva nella serata di ieri: Donald Trump raccoglie le valigie e lascia il summit con 24 ore di anticipo.

