Juventus Gasperini parla del rifiuto

Giampiero Gasperini, uno dei tecnici più apprezzati del calcio italiano, ha svelato i retroscena del suo mancato approdo alla Juventus. In un’intervista sincera, il mister ha spiegato perché ha preferito continuare la sua avventura sulla panchina della Roma, confermando: “La Roma è la mia scelta”. Ma cosa ha spinto Gasperini a rinunciare a un’offerta così importante? Ecco i dettagli di questa decisione che scuote il mondo del calcio.

Gasperini e il no alla Juventus: "La Roma è la mia scelta" In una recente intervista, Giampiero Gasperini ha parlato del suo mancto approdo alla Juventus. Il tecnico ha confermato: "Sì, la Juve mi ha chiamato, ma credo fermamente che la Roma sia la scelta giusta". Damien Comolli, direttore generale

