Estetica acconciatura impiantistica elettrica meccanica e termoidraulica | 70 giovani formati in più

Una mattinata indimenticabile ha celebrato il successo di 70 giovani talenti, formati in estetica, acconciatura, impiantistica elettrica, meccanica e termoidraulica presso la scuola di formazione Tutor. Tra applausi e sorrisi, hanno ricevuto l’attestato di qualifica professionale, simbolo di un percorso intenso e di grandi ambizioni future. Questo traguardo testimonia come impegno e passione possano trasformare sogni in realtà . E il loro cammino professionale sta appena cominciando.

Una mattinata carica di emozione e soddisfazione per 70 giovani studenti, che hanno ricevuto l'attestato di qualifica professionale alla scuola di formazione Tutor, tra gli applausi di familiari, amici e insegnanti. Un traguardo importante, frutto di un anno di studio e formazione pratica.

