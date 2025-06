Alle Terme di Caracalla termina la Week for Good settimana dedicata all’inclusione sociale

Alle Terme di Caracalla si conclude con grande entusiasmo la "Settimana per l'Inclusione Sociale", un evento che ha acceso i riflettori sul potere dello sport come strumento di integrazione e empowerment femminile. La finale del torneo di calcio femminile, svoltasi il 17 giugno presso lo stadio Nando Martellini, ha visto protagoniste giovani atlete e appassionati, dimostrando come il gioco possa unire e rafforzare la comunitĂ . Un vero trionfo di valori e speranze, che lascia il segno per un futuro piĂš inclusivo.

Si è svolta il 17 giugno, presso la splendida cornice dello stadio Nando Martellini, alla Terme di Caracalla, la finale del torneo di calcio femminile volto a celebrare il valore dello sport come strumento di inclusione sociale ed empowerment femminile, al fianco di Sport Senza Frontiere, ETS.

