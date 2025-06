Massive Attack aprono il nuovo Parco della Musica di Milano Poi il 22 giugno all’Arena Flegrea per il Noisy Naples Festival

Saranno i Massive Attack a inaugurare ufficialmente, mercoledì 18 giugno, il Parco della Musica di Milano, il nuovo spazio da 70mila metri quadri immerso nel verde di Segrate (zona Linate), firmato Unipol Arena. E non sarà l’unica occasione per vederli dal vivo in Italia: dopo il debutto milanese, la band sarà attesa il 22 giugno a Napoli, all’ Arena Flegrea, per la serata d’apertura del Noisy Naples Festival 2025. Una doppietta esclusiva, che segna il ritorno sulle scene italiane di una delle formazioni più influenti della musica contemporanea. Milano accende il Parco, Napoli lancia il Noisy. La data del 18 giugno segna anche l’esordio del Parco della Musica di Milano, nuovo hub open air pensato per ospitare grandi eventi musicali, con due palchi modulabili, ampie aree ristoro, 3. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

