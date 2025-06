villa pamphili ecco la casa dove viveva francis kaufmann a malta

Villa Pamphili, una delle più iconiche residenze romane, fa da sfondo alle vicende di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, ora protagonista di un inaspettato capitolo internazionale. Dal 2023 al 2024, questa casa ha ospitato l'uomo coinvolto in tragici eventi a Roma, prima della sua cattura in Grecia. Le indagini, ora estese a Malta, cercano di ricostruire il suo passato e di chiarire i motivi dietro questa complicata vicenda.

Nelle immagini il complesso edilizio a Marsascala, nell'isola di Malta, dove dal 2023 fino al 2024 ha vissuto Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, arrestato per l'omicidio della bambina di pochi mesi trovata morta a Villa Pamphili, a Roma, assieme alla madre. Il 46enne americano è stato arrestato in Grecia il 13 giugno scorso. Gli investigatori italiani, su delega della Procura di Roma, sono sbarcati a Malta e stanno cercando di stabilire se la bambina possa essere nata proprio sull'isola e se vi siano documenti utili a confermare l'identità delle vittime. Nei registri anagrafici de La Valletta però non risultano elementi che leghino Kaufmann alla donna o alla piccola.