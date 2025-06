Tragedia in carcere agente stroncato da malore a 57 anni

Una tragedia scuote il carcere di Santa Maria Capua Vetere: un agente di 57 anni, G.A., ha perso la vita improvvisamente durante il servizio a causa di un malore. La notizia ha sconvolto colleghi e familiari, lasciando un vuoto incolmabile tra chi lavorava ogni giorno per garantire sicurezza e ordine. Un dramma che solleva ancora una volta il tema della tutela della salute di chi lavora nelle istituzioni penitenziarie, e che richiede attenzione e rispetto.

